Na severu Kosova manjši incidenti ob prihodu članov volilne komisije

Priština, 6. decembra - Iz več občin na večinsko srbskem severu Kosova so danes poročali o detonacijah neznanega izvora in oglašanju siren. Po poročanju lokalnih medijev naj bi novi člani občinskih volilnih komisij v spremstvu policije skušali priti v prostore komisij v štirih mestih, a so naleteli na nasprotovanje prebivalcev.