V Romuniji in Bolgariji razočaranje ob zavrnitvi vstopa v schengen

Bukarešta/Sofija/Bruselj, 8. decembra - Po današnji zavrnitvi vstopa Bolgarije in Romunije na srečanju notranjih ministrov EU so v obeh državah izrazili razočaranje. Bolgarski notranji minister Ivan Demerdžijev je veto Avstrije in Nizozemske označil za politično motiviran, romunski predsednik vlade Nicolae Ciuca pa je izjavil, da neprilagodljivosti Dunaja ne razume.