Plenković: Od vstopa Hrvaške v schengen največ koristi za državljane in gospodarstvo

Zagreb, 8. decembra - Od vstopa Hrvaške v schengensko območje bodo imeli koristi hrvaški državljani in gospodarstvo pa tudi Evropska unija, sta na Twitterju sporočila hrvaški premier Andrej Plenković in hrvaški notranji minister Davor Božinović, potem ko so notranji ministri držav EU danes v Bruslju potrdili vstop Hrvaške v schengen.