Odbor za delo se je seznanil s posebnim poročilom zagovornika načela enakosti o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane

Ljubljana, 8. decembra - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide se je danes seznanil s posebnim poročilom zagovornika načela enakosti o dostopnosti srednjih šol za gibalno ovirane. Poslanci so pozdravili poročilo in se zavzeli za čim prejšnje izpolnjevanje zakonskih zavez glede na to, da se leto 2025 hitro bliža.