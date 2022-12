Vlada po priporočilu zagovornika pripravlja dve od štirih manjkajočih strategij

Ljubljana, 8. decembra - Zagovornik načela enakosti je vladi septembra priporočil, da čim prej pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Dva strateška dokumenta sta že v pripravi, za enakost spolov in za antisemitizem, so po seji vlade sporočili z vladnega urada za komuniciranje (Ukom).