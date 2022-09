Zagovornik načela enakosti vladi priporočil pripravo in sprejem manjkajočih strateških načrtov

Ljubljana, 21. septembra - Zagovornik načela enakosti je vladi priporočil, da čim prej pripravi in sprejme štiri manjkajoče strateške načrte na nacionalni ravni. Kot je Zagovornik zapisal v sporočilu za javnost, so načrti ključni za snovanje naprednih in z EU smernicami usklajenih ukrepov varstva pred diskriminacijo in spodbujanja enakih možnosti.