Slovenija pozdravila odločitev Sveta EU o vstopu Hrvaške v schengen

Ljubljana, 8. decembra - Slovensko zunanje ministrstvo je danes pozdravilo odločitev Sveta EU, ki je potrdil vstop Hrvaške v schengen s 1. januarjem 2023. "Čestitke sosedom," so zapisali na Twitterju in dodali, da bo ta odločitev državljankam in državljanom na obeh straneh meje omogočila prosto gibanje med državama in izboljšala njihov vsakdan.