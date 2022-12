Koalicija HDZ BiH in osmerice strank napoveduje drugačno politiko za BiH

Sarajevo, 8. decembra - Kandidatka za predsednico vlade Bosne in Hercegovine bo Borjana Krišto iz HDZ BiH, predsednik SDP BiH Nermin Nikšić pa kandidat za premierja Federacije BiH, so se v sredo dogovorili predstavniki bloka osmih bošnjaških in državljanskih strank ter HDZ BiH, ki tvorijo koalicijo na državni ravni. Za BiH so napovedali drugačno politiko.