Zaradi suma korupcije v BiH prijeli ministra

Sarajevo, 6. decembra - V Sarajevu so zaradi suma korupcije in zlorabe položaja danes aretirali ministra Bosne in Hercegovine za človekove pravice in begunce Miloša Lučića. Po poročanju lokalnih medijev so ga na zahtevo tožilstva prijeli zaradi suma, da je v pol leta za osebne namene porabil 16.000 konvertibilnih mark oziroma okoli 8000 evrov s službene kreditne kartice.