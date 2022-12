Eva Petrič v prestižni newyorški trgovini tokrat z razstavo čipk in parfumov

New York, 8. decembra - Vsestranska slovenska umetnica Eva Petrič ponovno razstavlja v prestižni newyorški trgovini Bergdorf & Goodman na 5. aveniji na Manhattnu,nasproti Trumpove stolpnice, s katero sodeluje že od leta 2013. Tokrat v 6. nadstropju razstavlja svoje čipke in parfume, ki bodo na ogled do sredine januarja 2023.