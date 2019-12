Na newyorški 5. aveniji naprodaj parfumi Eve Petrič

New York, 8. decembra - V znameniti newyorški trgovini Bergdorf Goodman na 5. aveniji so v predprazničnem času začeli prodajati kolekcijo treh parfumov slovenske umetnice Eve Petrič. V projektu s parfumi, ki so jih po receptih Petričeve izdelali v Franciji, je sodelovala tudi oblikovalka Mateja Dimic Šušteršič, ki je zasnovala pokrovčke za stekleničke parfumov.