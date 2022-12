Koprski policisti prijeli tihotapce cigaret iz Severne Makedonije

Koper, 7. decembra - Koprski policisti so v noči na 28. november zaradi nezakonitega tihotapljenja večje količine cigaret prijeli tri državljane Severne Makedonije. Skupaj so jim zasegli 17.465 zavojev cigaret različnih znamk, za katere bi skupni znesek dajatev, torej trošarine, carine in davka na dodano vrednost, znašal dobrih 60.000 evrov.