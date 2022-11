V Portorožu o izmenjavi podatkov o tihotapskih združbah med policijami

Portorož, 18. novembra - Policije držav z Zahodnega Balkana in petih članic EU - Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Italije in Madžarske - želijo vzpostaviti kontaktne točke za izmenjavo preiskovalnih podatkov o kriminalnih združbah, ki tihotapijo ljudi na t. i. balkanski poti. To je bila osrednja tema mednarodne konference šefov policij držav procesa Brdo v Portorožu.