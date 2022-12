Pozivi k spremembam avtorskopravne zakonodaje in široki javni razpravi

Ljubljana, 7. decembra - Predstavniki Centralne tehniške knjižnice, Inštituta za intelektualno lastnino in ZRC SAZU so danes opozorili na ovire, ki jih avtorskopravna zakonodaja predstavlja za delovanje raziskovalnih in drugih organizacij v javnem interesu, pa tudi za uresničitev koncepta odprte znanosti. Zavzeli so se za potrebne spremembe, oblikovane v javni razpravi.