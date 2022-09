Rektorska konferenca in KOsRIS opozarjata na nekatere škodljive določbe zakona o avtorski in sorodnih pravicah

Ljubljana, 28. septembra - Rektorska konferenca in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) opozarjata na izjemno škodljive določbe v predlaganih spremembah zakona o avtorski in sorodnih pravicah, ki "ukinjajo možnost proste uporabe avtorskih del za namene ponazoritev pri poučevanju in so v nasprotju z načeli odprte znanosti".