Pakistanski talibani prekinili premirje in pozvali k napadom

Islamabad, 28. novembra - Pakistanski talibani so danes sporočili, da so preklicali premirje, o katerem so se z vlado v Islamabadu dogovorili junija. Krhko premirje je bilo v minulih mesecih sicer večkrat kršeno. Talibani so svojim borcem ukazali, naj izvajajo napade po vsej državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.