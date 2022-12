Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 12.)

Ljubljana, 6. decembra - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o obtožbah zoper slovenskega patra Marka Rupnika, ki naj bi pred skoraj 30 leti zlorabil tri redovnice. Prav tako so poročale o nameravani izgradnji plinovoda med Slovenijo in Madžarsko v naslednjih letih in novih robotskih pomočnikih v slovenjgraški bolnišnici.