Finance o napredku umetne inteligence (7. 12.)

Ljubljana, 6. decembra - Rok Pikon v komentarju Moj zmenek z umetno inteligenco poudarja, da je z razvojem programov kot so Dall-E 2 in Chat GPT, ki so jih razvili pri družbi OpenAI, umetna inteligenca že lahko prisotna v vsakem domu. Kljub temu pa ima po njegovih ocenah na tej točki razvoja le omejeno uporabno vrednost in torej še ne predstavlja grožnje delovnim mestom.