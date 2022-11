Unicef poziva k zaščiti otrok pred nasiljem med nemiri v Iranu

New York/Ljubljana, 28. novembra - Sklad ZN za otroke (Unicef) obsoja vsakršno nasilje nad otroki ter poziva k prenehanju vseh oblik nasilja in zlorab, zaradi katerih naj bi po poročanjih med nemiri v Iranu umrlo več kot 50 otrok. Pri Unicefu so tudi "globoko zaskrbljeni" zaradi nenehnih preiskav v šolah, ki morajo biti varno območje za otroke, še poudarjajo pri organizaciji.