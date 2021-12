V Celju v akciji Za nasmeh v mestu zbrali več kot 38.000 evrov

Celje, 6. decembra - Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje in RTA agencija sta letos že osmič zapored organizirala dobrodelno akcijo Za nasmeh v mestu, s katero želita otrokom, družinam in posameznikom, ki so se zaradi različnih razlogov znašli v stiski, pomagati in jim na obraz privabiti nasmeh. V dobrodelni akciji so zbrali 38.530 evrov.