V Indoneziji bodo kriminalizirali spolne odnose zunaj zakonske zveze

Džakarta, 6. decembra - Indonezijski parlament je danes sprejel novi sporni kazenski zakonik, ki kriminalizira zunajzakonsko skupnost in spolne odnose zunaj zakonske zveze ter omejuje številne druge osebne svoboščine. Za prešuštvo ali spolne odnose zunaj zakonske zveze je zagrožena do 12-mesečna zaporna kazen, za skupno življenje brez poroke pa do pol leta.