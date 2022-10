Mineva 20 let od terorističnega napada na nočne klube na Baliju

Denpasar, 12. oktobra - Mineva 20 let od terorističnega napada na nočne klube na indonezijskem otoku Bali, v katerem je bilo v dveh eksplozijah ubitih več kot 200 ljudi, večinoma turistov. Odgovornost za napad so pripisali islamistični skupini Džamaja Islamija, od leta 2003 pa so v povezavi z napadom obsodili več kot 20 ljudi, od tega tri na smrt.