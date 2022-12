V Ukrajini obnavljajo infrastrukturo za dostop do električne energije

Kijev, 6. decembra - Po valu ruskih raketnih napadov si v Ukrajini danes prizadevajo obnoviti dobavo električne energije po državi v času, ko so temperature padle pod nič stopinj Celzija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so v ponedeljek sestrelili večino od 70 ruskih raket, da pa so kljub temu poškodovale že tako načeto infrastrukturo.