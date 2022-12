Začenja se še tretja letošnja akcija preverjanja alkoholiziranosti voznikov

Ljubljana, 6. decembra - Od danes do nedelje bo potekala še tretja letošnja nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. Policisti bodo preverjali psihofizično stanje voznikov, Javna agencija RS za varnost prometa pa bo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in občinami izvajala preventivne aktivnosti.