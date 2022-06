Akcija Čista nula, čista vest danes v Ljubljani

Celje/Velenje/Ljubljana, 18. junija - Po uspešni akciji Čista nula, čista vest v petek v Celju in Velenju, bo akcija danes potekala v Ljubljani na Ljubljanski vinski poti. Akcija spodbuja varen odhod z zabav, saj moderatorji Zavoda Varna pot pozovejo voznike k prostovoljnemu in brezplačnemu preizkusu alkoholiziranosti, ko ti zapuščajo prireditev, so sporočili z zavoda.