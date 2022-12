Primorske novice o razpletu lokalnih volitev (6. 12.)

Koper, 5. decembra - Mitja Marussig v komentarju Eno je zmagati, drugo je vladati piše o rezultatu lokalnih volitev na severnem Primorskem. V Novi Gorici je Samo Turel po prepričljivi zmagi v prvem slavil še v drugem krogu, v Brdih in Cerknem do spremembe na županskem stolčku ni prišlo, tolminski volivci stavijo na mladost, do zanimivega razpleta pa je prišlo v Kanalu.