Večer o porazu Bojana Šrota (6. 12.)

Maribor, 5. decembra - Rozmari Petek v komentarju Hvala za rože piše, da je bil "večni" Bojan Šrot v drugem krogu lokalnih volitvah poražen, svoj poraz pa je pripisal temu, da ljudje niso volili, ker so mislili, da bo izvoljen. Pred volitvami je bil Šrot presenetljivo nervozen, v njegovem volilnem štabu so šli tako daleč, da so podarjali rože, je še spomnil avtor.