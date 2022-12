Zaradi protestov v tovarni iphonov padli prihodki Foxconna

Peking, 5. decembra - Po nasilnih protestih na območju največje tovarne pametnih telefonov iphone na Kitajskem konec novembra se razmere po zagotovilih lastnika tovarne, tajvanskega podjetja Foxconn, postavljajo v stare tirnice. Kot so pojasnili, so začeli na novo zaposlovati, saj bi radi znova povečali ohromljeno proizvodnjo, zaradi katere so jim padli tudi prihodki.