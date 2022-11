Za nasilne proteste pri največji tovarni iphonov kriva tehnična napaka pri izplačilu plač

Peking, 24. novembra - Za sredin izbruh nasilja med zaposlenimi in varnostnim osebjem v okolici največje tovarne tovarne pametnih telefonov iphone na Kitajskem je bila kriva napaka pri izplačilu plač, so pojasnili v tajvanskemu podjetje Foxconn, ki je lastnik industrijskega obrata. Po pojasnilih delavcev so ti za plačilo prejeli nekajkrat nižje zneske od dogovorjenih.