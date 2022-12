V Žireh odprli stalno razstavo o klekljani čipki

Žiri, 5. decembra - Muzej Žiri je bogatejši za novo stalno razstavo, ki predstavlja klekljanje čipk od sredine 19. stoletja do današnjih dni. Razstavo z naslovom Klekljane čipke - špice na Žirovskem so slovesno odprli to soboto. S tem v žirovskem muzeju zaokrožujejo predstavitev glavnih značilnosti kraja, po katerih so Žiri poznane v širšem prostoru.