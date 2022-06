40. Festival idrijske čipke s kar 50 dogodki za obiskovalce

Idrija, 17. junija - V Idriji se bodo z nocojšnjo otvoritveno slovesnostjo in dvigom festivalske zastave začeli dogodki 40. Festivala idrijske čipke. V treh dneh bo festival ponudil skoraj 50 najrazličnejših dogodkov, od strokovnih predstavitev, razstav, klekljarskih delavnic do državnega tekmovanja v klekljanju ter zabavnih, kulinaričnih in glasbenih dogodkov.