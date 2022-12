Brdo pri Kranju, 5. decembra - Programi krepitve in varovanja zdravja, ki so prvenstveno namenjeni najranljivejšim skupinam prebivalstva, dajo dobre rezultate le, če se izvajajo v lokalnem okolju, so poudarili sodelujoči na konferenci Zdrava povezava. Nevladne organizacije s preventivnimi programi pomembno prispevajo h krepitvi zdravja, so še izpostavili.