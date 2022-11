Svet vlade za spodbujanje razvoja prostovoljstva na prvi seji sprejel smernice

Ljubljana, 28. novembra - Na prvem srečanju sveta vlade za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij so člani sveta spregovorili o programu sklada za razvoj nevladnih organizacij in pripravi strategij za prostovoljstvo in nevladne organizacije, ki bosta sprejeti v 2023, so v sporočilu za javnost zapisali na ministrstvu za javno upravo.