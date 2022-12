Med gorenjskimi župani po 16 letih znova tudi županja

Bled/Jesenice/Žiri/Kranjska Gora/Kranj, 5. decembra - Gorenjskim županom se bo po 16 letih prvič znova pridružila tudi županja. Zanjo so se odločili Kranjskogorčani. Poleg tega bodo še tri gorenjske občine dobile nove župane. Za spremembe so se odločili volivci na Bledu in Jesenicah. Politični zasuk se je zgodil v Žireh. Svoj stolček pa je zanesljivo ubranil kranjski župan.