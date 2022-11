Kranjskogorčani bodo izbirali med kontinuiteto in spremembo

Kranjska Gora, 29. novembra - Največjo izbiro županskih kandidatov so na Gorenjskem letos imeli Kranjskogorčani. Med osmimi kandidati, ki so ob umiku župana Janeza Hrovata začutili svojo priložnost, so v drugi krog poslali Henriko Zupan in Blaža Vebra. Slednji predstavlja kontinuiteto in vrsto novih projektov, kandidatka pa spremembo pri temeljni usmeritvi občine.