Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. in 4. 12.)

Ljubljana, 4. decembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o drugem krogu županskih volitev v Slovenji. Največje presenečenje drugega kroga je Matija Kovač, ki je zmagal v Celju in tako končal 24-letno županovanje Bojana Šrota. V Mariboru pa je zmagal Saša Arsenovič, ki ostaja župan. Poročale so tudi o sobotnem obisku predsednika Boruta Pahorja v Trstu.