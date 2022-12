Primorske novice o pomenu kulture (5. 12.)

Koper, 4. decembra - Maja Pertič Gombač v komentarju Le stopnica do raja piše, da nas uspehi na kulturnem področju ne navdušujejo tako kot uspehi športnikov. Kot ugotavlja, pa je trenutno vzdušje v svetu kulture bistveno bolj prešerno. Da kot narod vznikamo iz kulture in da so umetniški presežki lahko vsem v ponos, nas je znova spomnil tudi ta veseli dan kulture.