V pripravi zakonodaja za spremenjen način imenovanja generalnega direktorja policije in direktorja NPU

Ljubljana, 3. decembra - Na ministrstvu za notranje zadeve in policiji pripravljajo novelo zakona o organiziranosti in delu v policiji, s katero bodo spremenili način imenovanja in razrešitve generalnega direktorja policije in direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), in sicer na način, da ne bosta odvisna od vsakokratne volje politike, so sporočili.