Osmim članom hudodelske združbe skupno skoraj 28 let zapora

Ljubljana, 20. julija - Okrožno sodišče v Ljubljani je izreklo sodbe sodelavcem v hudodelski združbi pod domnevnim vodstvom Aleša Zupančiča. Izrek sodbe Zupančiču je preložen na jesen, saj se je postopek zaradi njegove in bolezni njegove odvetnice zavlekel. Sodišče je osem oseb spoznalo za krive prometa z drogami in izreklo zaporno kazen v skupni dolžini skoraj 28 let.