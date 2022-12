WHO: Invalidi zaradi zdravstvenih neenakosti z večjim tveganjem za razvoj bolezni in prezgodnjo smrt

Ženeva, 2. decembra - Glede na novo poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) imajo številni posamezniki z invalidnostmi večje tveganje za prezgodnjo smrt in bolezni v primerjavi z ostalimi. Med razlogi pri organizaciji navajajo nepravične dejavnike, kot so negativen odnos zdravstvenih delavcev in slabo dostopnost do zdravstvenih ustanov, so sporočili iz WHO.