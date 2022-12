Pahor pred mednarodnim dnevom invalidov: Diskriminacija je nedopustna

Ljubljana, 1. decembra - Predsednik republike Borut Pahor, premier Robert Golob in predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič so danes na Brdu pri Kranju pred mednarodnim dnevom invalidov gostili sprejem za predstavnike invalidskih organizacij. Predsednik republike je v svojem govoru izpostavil upoštevanje pravic invalidov in nedopustnost diskriminacije.