Tedenski pregled - Slovenija od 2. 12. do 8. 12.

Ljubljana, 9. decembra - Potem ko je premier Golob zavrnil njene kadrovske izbire, je notranja ministrica Bobnar napovedala odstop in opozorila na politične pritiske na policijo. Vlada je parafirala dogovor s sindikati zdravstva in socialnega varstva, a zdravniki bodo stavkali. Izvoljenih je bilo še 47 županov. Prešernovo nagrado prejmeta Ema Kugler in Herman Gvardjančič.