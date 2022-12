Tedenski pregled - svet od 2. 12. do 8. 12.

Ljubljana, 9. decembra - Notranji ministri EU so glasovali za vstop Hrvaške v schengen, zavrnili pa so Romunijo in Bolgarijo. EU in G7 sta prepovedali uvoz ruske nafte in omejili njeno ceno. V Nemčiji so razkrili načrtovanje državnega udara. Srečali so se voditelji EU in držav Zahodnega Balkana. Kitajska je začela rahljati politiko ničelnega covida.