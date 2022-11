Po zaključenih pogajanjih trgovinska zbornica podpisala spremembe kolektivne pogodbe dejavnosti

Ljubljana, 30. novembra - Spremembe kolektivne pogodbe trgovinske dejavnosti, ki so plod večmesečnih pogajanj s Sindikatom delavcev trgovine, so danes podpisali v Trgovinski zbornici Slovenije. Ob tem so poudarili, da bo bodo na novo izpogajane najnižje osnovne plače v trgovini odslej med dejavnostmi, ki imajo sklenjene kolektivne pogodbe, med najvišjimi v gospodarstvu.