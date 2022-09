Sindikat delavcev trgovine zbral več kot šest tisoč podpisov za višje plače in boljše delovne pogoje

Ljubljana, 22. septembra - Predstavniki sindikata delavcev trgovine so med zaposlenimi v trgovskih podjetij v slabih treh tednih zbrali 6470 podpisov pod peticijo, s katero zahtevajo višje plače in povračilo stroškov v zvezi z delom, ureditev delovnega časa in boljše delovne pogoje. Če sprememb ne bo, bodo nadaljevali z aktivnostmi, napovedujejo tudi možnost stavke.