Inflacija novembra vztrajala pri okoli 10 odstotkih

Ljubljana, 30. novembra - Letna inflacija je bila novembra pri 10 odstotkih, potem ko se je oktobra prvič po nekaj mesecih spustila pod to mejo. Tokrat so k povprečni rasti cen največ prispevale cene prehranskih izdelkov, sledile so cene goriv in energije. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,9 odstotka, je objavil statistični urad.