Oktobra na letni ravni 9,9-odstotna inflacija

Ljubljana, 28. oktobra - Slovenija je oktobra na letni ravni zabeležila 9,9-odstotno inflacijo. Ta se je tako po več mesecih spustila pod 10 odstotkov. K letni rasti cen so največ prispevale podražitve hrane, goriv in energije. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,8-odstotna, najbolj sta nanjo vplivali sezonska zamenjava oblačil in obutve ter dražja hrana.