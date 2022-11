Na obrambnem ministrstvu glede razporejanja na vojaške straže iščejo optimalnejšo rešitev

Ljubljana, 30. novembra - Na obrambnem ministrstvu so se odzvali na torkov poziv Sindikata vojakov Slovenije in Sindikata ministrstva za obrambo, naj pri vojaških stražah upoštevajo pravico zaposlenih do 12-urnega počitka, ki jim pripada ob 12-urnem delovniku. Kot so pojasnili, iščejo optimalnejši načina dela za vojake, da se hkrati ne bo povečalo varnostnega tveganja.