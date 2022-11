Vojaška sindikata zahtevata spoštovanje pravice vojakov do 12-urnega počitka ob 12-urnem delovniku

Ljubljana, 29. novembra - Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat ministrstva za obrambo sta danes od obrambnega ministra Marjana Šarca in načelnika generalštaba generalmajorja Roberta Glavaša v na spletni strani objavljenem dopisu zahtevala, da je pri vojaških stražah upoštevana pravica zaposlenih do 12-urnega počitka, ki jim pripada ob 12-urnem delovniku.