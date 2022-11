Rusija in Ukrajina poročata o napadih v regiji Doneck

Moskva/Kijev, 29. novembra - Ruske sile nadaljujejo z napadi na ukrajinske vojake, ki so se utrdili ob fronti v ukrajinski regiji Doneck na vzhodu države, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo in pri tem dodalo, da so zračne napade izvedli v krajih Verhnokamjansk, Andrijivka in Vodjane. O ruskih napadih pa je danes poročal tudi ukrajinski generalštab.